В Екатеринбурге после драки на Уралмаше умерла школьница

В Екатеринбурге скончалась школьница, которую серьёзно травмировали подростки. Драка произошла 5 ноября возле дома на улице Машиностроителей, 20 (рядом со школой, в которой училась погибшая).Девочка получила ножевое ранение в грудь, сама смогла дойти до дома, где тщательно скрывала от родителей травму. Позже близкие заметили что-то неладное и вызвали врачей.Пока школьница была в сознании, с ней удалось поговорить следователям, но она так и не рассказала, с кем поссорилась, и из-за чего её ранили. Позже она скончалась.Следователи СКР просят всех, кто стал возможным очевидцем событий, проходил или проезжал на автомобиле мимо указанного места, сообщить любую известную информацию по телефонам +7 953 609 49 55 и +7 950 635 34 30.