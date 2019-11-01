Посёлок Шувакиш сегодня останется без света

09:28 | 8.11.2019

Сегодня, 8 ноября, жители посёлка Шувакиш останутся без электроэнергии, сообщает пресс-служба Железнодорожного района Екатеринбурга.



Ограничения будут внесены с 9:00 до 15:00 в домах, расположенных на улицах Школьная, Новая, Свердловская, Советская, Зелёная, Пышминская, а также в теплопункте по ул. Школьная, 4.



Электроэнергию отключат из-за ремонтных работ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»