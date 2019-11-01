На Урале из-за ДТП произошла утечка топлива

09:16 | 8.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшим вечером на 295-м километре трассы Серов — Екатеринбург бензовоз съехал в кювет и перевернулся, из-за чего произошёл разлив топлива.



Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения залили опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механической пеной.



В результате ДТП никто не пострадал. Для подъёма бензовоза на месте работал автокран, а для ликвидации последствий разлива топлива – специализированная организация.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»