Екатеринбург занял 7 место в рейтинге самых посещаемых иностранцами городов России

21:48 | 7.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Уральская столица вошла в топ-10 наиболее посещаемых иностранцами городов России. Согласно исследованию компании OneTwoTrip, Екатеринбург занимает седьмую строчку рейтинга.



Первое место списка заняла Москва, второе – Санкт-Петербург, третье – Новосибирск. На 4 месте оказался Калининград, на 5 – Сочи, а на 6 - Краснодар. На 8 и 9 местах оказались Казань и Владивосток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»