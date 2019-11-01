В Невьянске состоялось открытие улицы в честь погибшего лейтенанта МВД Олега Ждановских

В Невьянске открыли улицу, названную именем геройски погибшего на Кавказе лейтенанта МВД Олега Ждановских, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.В торжественной церемонии открытия принимали участие заместитель начальника регионального ГУ МВД Пётр Кривегин, глава Невьянска Александр Берчук, руководитель территориального ОВД Сергей Горбунов, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, мама погибшего Галина Афанасьевна Ждановских, дочери Валерия и Кристина, личный состав полиции, ветераны и другие почётные гости.«Участники встречи почтили память героя минутой молчания, возложили живые цветы. Группа детей запустила в небо белоснежных голубей, ансамбль «Офицерское трио» исполнил песню, посвященную Олегу Ждановских, а ветеран ГУ МВД Сергей Зверев прочитал о нём стих. Завершилось мероприятие показом фильма о жизни и подвиге погибшего офицера МВД», - рассказал полковник Горелых.Офицер Олег Ждановских начал службу в МВД в декабре 1993 года. Со 2 апреля 2001 года он находился в командировке на территории Чеченской Республики. В день, когда в Грозном произошел обстрел автобусной остановки на перекрестке улиц Маяковского и Краснознаменной, Ждановских вместе с оперативной группой выехал на место происшествия, где попал в засаду. Лейтенант Олег Ждановских был ранен в результате обстрела. Медикам спасти героя не удалось.