МЧС предупредило свердловчан о гололеде

18:33 | 7.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупредили уральцев о непростых погодных условиях 8 ноября. Согласно SMS-сообщениям, которые получили жители региона, 8 ноября ожидаются мокрый снег и гололед.



В связи с такими погодными явлениями уральцев попросили быть бдительными и осторожными.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно обращаться в МЧС по телефону 101.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»