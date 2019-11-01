Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

18:33 | 7.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

МЧС предупредило свердловчан о гололеде

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупредили уральцев о непростых погодных условиях 8 ноября. Согласно SMS-сообщениям, которые получили жители региона, 8 ноября ожидаются мокрый снег и гололед.

В связи с такими погодными явлениями уральцев попросили быть бдительными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно обращаться в МЧС по телефону 101.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:58 | 7.11.2019
В Екатеринбурге из окна дома напротив «Мегаполиса» выпала женщина

21:48 | 7.11.2019
Екатеринбург занял 7 место в рейтинге самых посещаемых иностранцами городов России

20:59 | 7.11.2019
В Невьянске состоялось открытие улицы в честь погибшего лейтенанта МВД Олега Ждановских

19:16 | 7.11.2019
Свердловская общественная палата впервые подписала договор о сотрудничестве в развитии гражданского общества с Казахстаном

19:00 | 7.11.2019
В ноябре автобусные маршруты №2 и №3 будут перенаправлены на улицу Советскую

18:55 | 7.11.2019
15 ноября истекает срок для внесения последних в этом году земельных платежей

18:33 | 7.11.2019
МЧС предупредило свердловчан о гололеде

18:23 | 7.11.2019
В предстоящие выходные в Перми будет вновь закрыто движение на ремонтируемых участках улицы Героев Хасана

18:20 | 7.11.2019
Строительство нового цементного завода привлечет 2,3 млрд рублей в Пермский край

18:19 | 7.11.2019
Екатеринбуржцы отмечают 90 лет с открытия трамвайного движения

18:02 | 7.11.2019
В 2020 году в Екатеринбурге обновят 33 дорожных участка

17:55 | 7.11.2019
Победители управленческого конкурса продолжили сотрудничество с РМК

17:47 | 7.11.2019
Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону

17:19 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ЦПКиО начали устанавливать новогоднюю ёлку

16:58 | 7.11.2019
Пост вице-мэра Екатеринбурга может занять экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков

16:44 | 7.11.2019
По темпам прироста значения индекса качества городской среды Пермь – лидер среди муниципалитетов-миллионников

16:39 | 7.11.2019
При подъезде к Екатеринбургу появились два надземных перехода

16:18 | 7.11.2019
По ночам и выходным в Перми будет частично ограничиваться движение транспорта по одной полосе Коммунального моста

16:15 | 7.11.2019
В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий: обильные дожди, затем мокрый снег и заморозки

16:12 | 7.11.2019
Рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга отложили на декабрь

15:41 | 7.11.2019
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон

15:18 | 7.11.2019
Новое граффити с политическим подтекстом появилось в центре Екатеринбурга

15:12 | 7.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и в дискуссионный клуб

14:47 | 7.11.2019
Уральский федеральный университет организует «Всероссийскую ночь карьеры»

14:31 | 7.11.2019
РМК инвестирует в Казахстан 90 миллионов долларов

14:13 | 7.11.2019
Держатели хоккейных абонементов смогут посетить открытую тренировку уральского «Автомобилиста»

13:40 | 7.11.2019
Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы

13:26 | 7.11.2019
Пермской школе №136 присвоено имя Якова Абрамовича Вагина

13:21 | 7.11.2019
На Совете по предпринимательству обсудили развитие инвестиционного климата в Перми и Пермском крае

13:16 | 7.11.2019
В Красноуральске суд вынес приговор мигрантам, ограбившим почтальона по доставке пенсий

13:14 | 7.11.2019
Логистический центр «Почты России» в Перми обеспечит тысячу новых рабочих мест

13:05 | 7.11.2019
РМК реализует очередной уникальный международный проект

12:49 | 7.11.2019
«Екатеринбургское лесничество» покупает Toyota Land Cruiser за 3,6 миллиона рублей

12:27 | 7.11.2019
В Пермском крае на 35% снизилось число проверок предпринимателей

12:25 | 7.11.2019
В Лесном три дня будет частично отключено электричество

12:21 | 7.11.2019
Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 