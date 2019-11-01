В 2020 году в Екатеринбурге обновят 33 дорожных участка

18:02 | 7.11.2019

Фото: egd.ru

В Екатеринбурге за 2020 год власти планируют обновить 33 объекта улично-дорожной сети. Реконструкцию дорожных участков в гоадминистрации обсудили сегодня на третьем заседании согласительной комиссии по рассмотрению проекта бюджета уральской столицы.



Так, власти обсудили бюджетные инвестиции в дорожное строительство города. Во время совещания замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов озвучил список дорог, которые в будущем году будет необходимо отремонтировать.



Также в городе планируется сделать капремонт и строительство ещё 17 объектов.



Деньги на работы над улично-дорожной сетью, по словам главы города Александра Высокинского, будут поступать из федерального, регионального и местного бюджетов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»