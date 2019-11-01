Новости дня
18:02 | 7.11.2019
Фото: egd.ru
В 2020 году в Екатеринбурге обновят 33 дорожных участка
Так, власти обсудили бюджетные инвестиции в дорожное строительство города. Во время совещания замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов озвучил список дорог, которые в будущем году будет необходимо отремонтировать.
Также в городе планируется сделать капремонт и строительство ещё 17 объектов.
Деньги на работы над улично-дорожной сетью, по словам главы города Александра Высокинского, будут поступать из федерального, регионального и местного бюджетов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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