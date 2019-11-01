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17:47 | 7.11.2019

Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону

Депутаты думы Белоярского городского округа отложили принятие вопроса по размещению на территории муниципалитета мусорного полигона около поселка Малые Брусяны, информация о возможном появлении которого появилась накануне. Парламентарии посчитали, что обсуждение вопроса как минимум неразумно в отсутствие собственника земельного участка – некоего Кирина.

Ранее мусорный полигон планировалось разместить около поселка Большое Седельниково, но после масштабных протестов население решили успокоить. Теперь появился новый вариант – уже в Белоярке.

Также на сегодняшнем заседании обсуждался вопрос об изменении категории земельного участка под поселком Рассоха, где этим летом массово вырубали деревья, но его тоже отложили до принятия судебного решения.

Следующее заседание думы БГО состоится 28 ноября.

© «Вечерние ведомости»

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