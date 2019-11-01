Новости дня
17:47 | 7.11.2019
Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону
Ранее мусорный полигон планировалось разместить около поселка Большое Седельниково, но после масштабных протестов население решили успокоить. Теперь появился новый вариант – уже в Белоярке.
Также на сегодняшнем заседании обсуждался вопрос об изменении категории земельного участка под поселком Рассоха, где этим летом массово вырубали деревья, но его тоже отложили до принятия судебного решения.
Следующее заседание думы БГО состоится 28 ноября.
© «Вечерние ведомости»
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