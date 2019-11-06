В Екатеринбурге в ЦПКиО начали устанавливать новогоднюю ёлку

17:39 | 7.11.2019

Фото: пресс-служба парка

В ЦПКиО Екатеринбурга специалисты начали устанавливать новогоднюю ёлку. Об этом сообщили в пресс-службе парка.



Кроме того, к зимним праздникам также оформляют центральную сцену ЦПКиО.



Напомним, недавно в парке поставили ограждение для будущего катка. По традиции он расположится на Центральной аллее парка, а его площадь составит больше 5 000 м2. На все работы требуется около двух недель.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»