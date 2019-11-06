Пост вице-мэра Екатеринбурга может занять экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков

16:58 | 7.11.2019

Фото: znak.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову пост первого вице-мэра Екатеринбурга.



В настоящее время эту должность занимает Александр Ковальчик, однако в конце сентября против него возбудили уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями в период, когда он руководил «Водоканалом». Отметим, чиновник утверждает, что закон нарушил не он, а подрядчик.



Алексей Пьянков покинул пост главы МУГИСО в 2016 году, после того как он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. После этого губернатор назначил Пьянкова своим помощником на общественных началах. С 2017 года Пьянков возглавляет совет директоров АО «Облкоммунэнерго».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»