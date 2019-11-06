При подъезде к Екатеринбургу появились два надземных перехода

16:39 | 7.11.2019

Фото: Уралуправтодор

При подъезде к Екатеринбургу, на 189-м и 190-м километрах Челябинского тракта, у поселка Торфяник появились два новых надземных пешеходных перехода.



Для комфорта и безопасности людей с ограниченными возможностями переходы оснащены подъемными площадками. Светопрозрачная крыша защитит прохожих от дождя и снега.



Отметим, надземный переход построили на месте зебры. Такие меры предприняты для того, чтобы пешеходы и автомобилисты не мешали друг другу.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»