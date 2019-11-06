Рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга отложили на декабрь

16:12 | 7.11.2019

Комитет по вопросам региональной политики и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области отложил на декабрь рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.



Инициатором проекта стал депутат Вячеслав Вегнер. Кроме того, он отметил, что при неудачном исходе готов будет внести новую инициативу – о возврате прямых выборов мэра во всех городах области.



При этом высокопоставленный источник в Законодательном собрании в беседе с EAН сообщил: «Разумеется, никто не собирается возвращать прямые выборы. Проект унесли на декабрь, «убрали под елочку». В декабре одно заседание точно состоится 10 числа, второе – 24-го. А может быть, второго и не будет. В последнем месяце года толком уже никто не работает, проект Вегнера тихо похоронят в комитете, никто выносить его на пленарное заседание не будет. Сам Вячеслав Михайлович это прекрасно понимает и не обижается, для него это ведь просто пиар».



Напомним, прямые выборы мэра Екатеринбурга были отменены в 2018 году. Мэра города теперь избирает городская дума.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»