Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон

15:41 | 7.11.2019

Смотреть статистику звонков клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра уральские бизнесмены могут с экрана смартфона. МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа уже доступна в Play Market и App Store.



Свердловская область возглавляет топ регионов Урала по интересу компаний к виртуальной АТС. Каждое третье подключение услуги связисты фиксируют именно здесь. Далее в рейтинге идут Тюменская и Челябинская области. Теперь пульт управления от общения с клиентами предприниматели этих и других регионов могут всегда иметь под рукой.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний.



Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.



«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», – прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.



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