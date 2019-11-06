Уральский федеральный университет организует «Всероссийскую ночь карьеры»

14:47 | 7.11.2019

В апреле 2020 года УРФУ организует «Всероссийскую ночь карьеры», участие в которой примут 30 крупнейших вузов по всей стране.



В организации мероприятия УРФУ помогут Северно-арктический федеральный университет, Череповецкий госуниверситет, Волгоградский государственный технический университет и Северо-Кавказский федеральный университет.



Согласно планам, на Всероссийскую ночь карьеры» привлекут несколько десятков компаний-работодателей, в числе которых крупнейшие предприятия Свердловской области, федеральные организации и представительства международных компаний.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»