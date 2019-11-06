Держатели хоккейных абонементов смогут посетить открытую тренировку уральского «Автомобилиста»

14:13 | 7.11.2019

В предстоящее воскресенье, 10 ноября, хоккейный клуб «Автомобилист» проведёт открытую тренировку для обладателей абонементов. Начало состоится в 10:30.



Вход на арену КРК «Уралец» (Большакова, 90) для болельщиков будет организован со стороны аллеи на улицы 8 марта. Предъявление абонемента обязательно.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт 13 октября в Екатеринбурге. Команда на родном льду встретит «Сочи». Сейчас уральцы занимают десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в запасе 26 очков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»