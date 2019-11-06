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12:49 | 7.11.2019

Фото: www.kolesa.ru

«Екатеринбургское лесничество» покупает Toyota Land Cruiser за 3,6 миллиона рублей

Муниципальное автономное учреждение «Екатеринбургское лесничество» решило приобрести дорогостоящий внедорожник. Согласно сайту госзакупок, учреждение объявило аукцион о поставке «легкового автомобиля Toyota Land Cruiser Prado или эквивалент». Начальная цена аукциона – 3,6 миллиона рублей. Транспортное средство планируется приобрести за счет собственных средств учреждения.

Согласно требованиям к автомобилю, он должен быть оснащен омывателями фар, трехзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, передними и задними датчиками парковки, электрорегулировками пассажирского и водительского сиденьев, системой Bluetooth и так далее.

На закупку, объявленную в октябре, не было подано ни одной заявки, поэтому процедура признана не состоявшейся, в связи с чем закупочная комиссия решением от 7 ноября решила провести закупку повторно.

Отметим, что муниципальное автономное учреждение «Екатеринбургское лесничество» отвечает за лесопарки в пределах уральской столицы (Нижнеисетский, Калиновский, Шувакишский, Юго-Западный и др.), его возглавляет Александр Чубарков.

© «Вечерние ведомости»

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