В Лесном три дня будет частично отключено электричество

12:25 | 7.11.2019

Фото: holidayhomesclub.ru

В Лесном 7, 8 и 9 ноября из-за проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение электричества.



С 9:00 до 17:00 подача электроэнергии будет прекращена в 35 квартале города в коллективных садах № 2, 9, 9а, 12, 12а, 12б, 16, 16а, 16б, 17, 20, 21, 22, 22а, 28, 30 и 41.



Кроме того, в Лесном сегодня отключили холодное водоснабжение на ул. Лесная и Куйбышева от Калинина до Чернышевского, а в 9:30 — прекратили подачу теплоносителя в посёлке Чащавита. Ограничения продлятся до окончания работ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»