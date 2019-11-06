В Нижнем Тагиле женщину, которая задушила своего ребёнка и выкинула его тело, признали невменяемой

12:02 | 7.11.2019

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле признали невменяемой женщину, убившую своего новорождённого ребёнка. Теперь её ожидает принудительное лечение.



По материалам дела, в конце июня этого года 23-летняя женщина в квартире родила здорового мальчика и задушила его поясом от домашнего халата. Убедившись, что малыш не подаёт признаков жизни, она вынесла его тело в пакете на площадку для мусорных контейнеров. 1 июля 2019 года тело младенца было обнаружено.



Расследуя детали преступления, следователи настояли на проведении нескольких экспертиз (судебно-медицинской, молекулярно-генетической, биологической). Были допрошены многочисленные свидетели, в том числе родственники и знакомые девушки.



Сейчас уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении, сообщают в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»