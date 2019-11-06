11:12 | 7.11.2019

Фото: Владимир Маритьянов

В предстоящую субботу, 9 октября, в Каменске-Уральском состоится акция по профилактике онкологических заболеваний «Урал – территория здоровья!», в рамках которой для посетителей будут работать передвижные медицинские комплексы «Диагностика» и «Флюорограф».



Принять участие в акции можно в 10 часов на площади Ленинского Комсомола. Кроме того, в это же время на базе поликлиники по улице Рябова, 20 будет работать маммограф.



Также все желающие смогут пройти скрининг-исследования на риск возникновения онкозаболевания, а также получить консультации онколога, уролога, гинеколога, маммолога и стоматолога. Помимо этого в рамках акции состоятся тематические лекции и мастер-классы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»