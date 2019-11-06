Судебные приставы на Урале наказали коллекторов за звонки должникам

10:20 | 7.11.2019

Судебные приставы оштрафовали коллекторское агентство ООО «М.Б.А. Финансы» за настойчивые звонки должнице по кредиту. Призвать коллекторов к ответственности удалось после жалобы гражданки в УФССП России по Свердловской области.



Из заявления женщины следует, что у нее имеется задолженность перед микрокредитной организацией, по вопросам взыскания которой, на ее номер телефона поступают телефонные звонки.



По результатам проведенной сотрудниками УФССП России по Свердловской области внеплановой проверки установлено, что взаимодействие ООО «М.Б.А. Финансы» с гражданкой Д., осуществлялось в нарушение требований законодательства, выразившееся посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю.



Согласно решению суда ООО «М.Б.А. Финансы» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 55 000 руб.



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