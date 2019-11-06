В Екатеринбурге в ДТП пострадал мужчина

09:57 | 7.11.2019

Минувшим вечером, около 21:30, в Екатеринбурге на пересечении улиц Титова и Сухоложской столкнулись два автомобиля. Есть пострадавший.



По предварительным данным, Porsche Cayenne ехал по улице Титова со стороны Братской в направлении Сухоложской и столкнулся с Renault Fluence, который двигался в попутном направлении.



В результате аварии пострадал водитель Renault. С ушибами его доставили в больницу № 36.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»