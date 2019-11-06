Новости дня
09:31 | 7.11.2019
Фото: ОТВ
На Урале к концу недели похолодает
Сегодня, 7 ноября, в Свердловской области на севере +1...-4 °С, на юге +3...+8 °С. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки, на севере до сильных и очень сильных, на юге преимущественно в виде дождя, на севере в виде снега, мокрого снега. Местами гололед, отложение мокрого снега на провода, на севере до сильного, на дорогах гололедица. В Екатеринбурге +6...+8 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Завтра, 8 октября, в Свердловской области на севере -7...-12 °С, на юге 0...-5 °С. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, переходящим в снег, местами гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, на дорогах гололедица). В Екатеринбурге 0...-2 °С. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, гололед, на дорогах гололедица.
В субботу, 9 октября, в Свердловской области 4...-9 °С, на крайнем юго-западе до -2 °С, на крайнем севере до -13 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на юге местами небольшой снег. В Екатеринбурге -4...-6 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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