В Свердловской области пройдут поиски пропавшей пенсионерки

09:12 | 7.11.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

Сегодня, 7 ноября, в Кировграде волонтёры выйдут на поиски пропавшей 67-летней Галины Трифоновой.



Место сбора: Свердловская область, Кировград, улица Ленина, 2 (местное отделение полиции). Поиски пройдут в лесу. Одеваться нужно по погоде. С собой иметь фонари, горячий чай и перекус.



Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, седые волосы до плачь, серо-голубые глаза. В момент исчезновения была одета в тёмно-синюю ветровку, чёрную юбку и чёрные мокасины с белой подошвой.



Если вы хотите принять участие в поиске – сообщите об этом по телефону 8 9000 44 02 20 или 02.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»