В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ

20:59 | 6.11.2019

Фото: dvinatoday.ru

В Свердловской области продолжает падать заболеваемость ОРВИ. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, за период с 28 октября по 3 ноября медики зарегистрировали 20,8 случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 7%.



В Екатеринбурге уровень заболеваемости также упал – врачи выявили 9,8 случаев заболевания, что ниже на 11%. Кроме того, понизился уровень заболеваемости пневмонией: 1101 случай (уровень ниже 6%).



Также стоит добавить, что в регионе нет ни одного заболевания гриппом. По состоянию на 1 ноября в области проведено 1 млн 233 тысячи прививок против гриппа.



В Роспотребнадзоре напоминают, что в период эпидемического подъема заболеваемости уральцам необходимо соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни с особой тщательностью.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»