В поселке Верхняя Синячиха пропал молодой свердловчанин

20:09 | 6.11.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В поселке Верхняя Синячиха пропал 26-летний Анвар Сайпиев. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек ушел их дома 26 октября и не вернулся.



О пропаже свердловчанина полиции рассказала его мать. Она сообщила, что её сын ушел из дома в 10 часов утра.



«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты фотография и личные вещи пропавшего, а также проведен подворно-поквартирный обход с целью установления свидетелей и очевидцев происшествия. Кроме того сотрудниками полиции были обследованы автовокзал и ж/д вокзал Алапаевска, медицинские учреждения города и района, проведен опрос сотрудников служб такси. В настоящее время представители МВД совместно с волонтерами проводят оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего», - рассказал полковник Горелых.



Рост Анвара Сайпиева 160 - 165 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые короткие волосы, прямые брови, серо-голубые глаза и прямой нос. В день ухода молодой человек был одет в куртку и джинсы синего цвета и в желтые туфли. Стоит отметить, что документов и денег у Анвара с собой не было. Сотовый телефон свердловчанина недоступен.



Уральцев, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Анвара просят сообщать в МО МВД России "Алапаевский" по телефонам: 8(34346)3-42-25 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»