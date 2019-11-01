На «Авито» выставили объявления о продаже галереи «Архитектор» и ТЦ «Sila Voli» в Екатеринбурге

18:56 | 6.11.2019

Фото: lecreate.ru

В уральской столице появились объявления о продаже двух торговых центров. Согласно информации на сайте «Авито», продажей галереи «Архитектор» и ТЦ «Sila Voli» занимается агентство BROKER PARTNER, однако управляющие магазинами сообщили, что ТЦ не продаются.



Представитель агентства BROKER PARTNER Артем Островский объяснил ситуацию тем, что объявление на сайте появилось по технической ошибке. Из-за автоматических настроек такие объявления появились и на других сервисах.



Добавим, что в объявлении «Архитектор» агентство предлагало купить за 1,5 млрд рублей, а «Sila Voli» оценили в 1,2 млрд рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»