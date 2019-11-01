В госздраве екатеринбуржцев призвали пройти тест на ВИЧ

18:14 | 6.11.2019

Фото: Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга призвали жителей города пройти тест на ВИЧ. Как рассказали в Управлении здравоохранения Администрации города, кампания «ВИЧ – не приговор» проводится центром медицинской профилактики с 1 ноября по 30 декабря.



«По статистике, 30 процентов заражённых людей даже не догадываются, что у них есть заболевание. Знание своего ВИЧ-статуса – это первый и самый ответственный шаг, который способен спасти не только собственную жизнь, но и жизни тех, кто вам дорог», – отметил главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.



Свой ВИЧ-статус может узнать каждый житель города старше 15 лет, посетив кабинет выстрого тестирования, приняв участие в городских акциях или в тест-мобилях.



Добавим, что в рамках кампании в Екатеринбурге свой статус уже узнали более 100 сотрудников ОАО «Уралгипотранс».



Такие тестирования помогают обеспечить антиретровирусную терапию граждан и снизить у них вирусную нагрузку до «нулевого» показателя. Это позволит инфицированным жить полноценной жизнью и минимизировать риск передачи заболевания.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»