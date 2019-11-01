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17:58 | 6.11.2019

Екатеринбург вошёл в топ-10 российских городов по качеству дорог

Екатеринбург вошел в топ-10 городов России по качеству, безопасности и доступности дорог. Данный рейтинг был опубликован экспертами проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам проведенных в этом году рейдов.

Всего в ходе рейдов в 56 городах России было проверено общее состояние улично-дорожной сети и безопасность на дорогах, а 32 городах — доступность автодорог. В результате проверок Екатеринбург занял седьмое место по общему состоянию улично-дорожной сети, шестое – по уровню безопасности, и седьмое — по доступности.

Напомним, что в этом году в столице Урала было отремонтировано 16 участков городских дорог протяженностью 20,4 километра по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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