В столице Урала собирают подписи для установки таблички в память о репрессированных

В Екатеринбург продолжается сбор подписей местных жителей для установления мемориальной доски на стенах здания, находящегося на проспекте Ленина, 17. Именно там в 30-е годы прошлого века располагалось местное отделение НКВД.С соответствующей инициативой выступили представители историко-просветительского движения «Уральский мемориал». Как написал на своей странице в Facebook историк Алексей Мосин, в этом здании в годы сталинского террора неправосудно осуждали и расстреливали людей. «Поддержите инициативу «Мемориала», содействуйте сохранению памяти о жертвах государственного террора на Урале», - призывает историк.Оставить свою подпись можно сегодня с 18:00 до 19:00 на площади Труда.