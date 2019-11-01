В центре Екатеринбурга снимают новую плитку

17:10 | 6.11.2019

Фото: yandex.ru/images

В центре уральской столицы рабочие начали перекладывать новую плитку, которые уложили всего пару недель назад – до того, как пошел снег. Речь идет об участке на перекрестке улицу Ленина и Мичурина. Об этом рассказали местные жители.



- Уже отковыривают новую плитку, которую положили две недели назад. А вы говорите – долговечный материал, сезонная коллекция, - написала местная жительница у себя в Facebook. – На автобусной остановке «Восточная» делают поребрики и бортики вокруг деревьев, но только ночью. Начинают задорно пилить гранит после 19:00. В снегу.



Однако в мэрии отмечают, что работы на участке продолжаются. Как рассказали ngzt.ru в пресс-службе городской администрации, подрядчик самостоятельно организует работу на объекте. «Ремонт должны закончить до середины декабря», - сообщили в мэрии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»