В Камышлове сотрудники УФСБ задержали бывшего инженера МУПа и его подельника, организовавших нарколабораторию в коттедже

16:59 | 6.11.2019

Изданию «Вечерние ведомости» стали известны некоторые подробности спецоперации свердловского УФСБ, сотрудники которого ликвидировали крупную нарколабораторию в Камышлове. Операция прошла 29 октября, из подвального помещения двухэтажного коттеджа на улице Урицкого силовики изъяли около 60 килограмм веществ, из которых «лаборанты», как считает следствие, намеревались изготовить синтетические наркотики.



Сотрудниками УФСБ по Свердловской области были задержаны двое местных жителей – это Пётр Норицын и Михаил Митрофанов. Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.30 ч.4 п. «г» ст.228 прим.1 («Приготовление к незаконному производству либо сбыту наркотических средств в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Камышловского районного суда, Митрофанову и Норицыну избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца до 30 декабря.



По данным, требующим проверки, Митрофанов ранее входил в близкое окружение местного бизнесмена Александра Акулова, когда тот еще руководил МУП «Камышловское теплоснабжающее предприятие». После того, как в 2013 году Акулова осудили, Митрофанов остался работать в муниципальном предприятии, впоследствии он был переведен на должность инженера-программиста МУП «Ресурсоснабжающая организация», где проработал минимум до 2017 года.

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