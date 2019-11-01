В Каменске-Уральском в ДТП пострадал 8-месячный малыш

16:14 | 6.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром в ДТП в Каменске-Уральском пострадали 8-месячный ребенок и его 31-летняя мать. Авария произошла на перекрестке улиц Алюминиевая и Железнодорожная.



Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, в 7:40 водитель Audi Q7 двигался по улице Железнодорожной со стороны улицы Четвертой Пятилетки и совершил наезд на переходившую проезжую часть женщину с ребенком, находившемся в коляске.



В результате аварии малыша госпитализировали в отделение детской хирургии. Его материи назначено амбулаторное лечение.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Женщину могут привлечь к административной ответственности за то, что она подвергла опасности жизнь и здоровье ребенка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»