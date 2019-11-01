28-летняя свердловчанка обвиняется в контрабанде

15:51 | 6.11.2019

Фото: yandex.ru/images

В Свердловской области осудят 28-летнюю женщину, которая обвиняется в незаконном перемещении через границу более тысячи кубометров хвойной древесины.



В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте рассказали, что местная жительница ввезла в Узбекистан обрезные хвойные распиленные пиломатериалы, что стало нарушением первой части статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).



Стоимость ввезенного товара оценили более чем в 7 млн. 800 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»