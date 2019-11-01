В Екатеринбурге эвакуируют Высоцкий из-за задымления

14:51 | 6.11.2019

Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com

В Екатеринбурге из небоскреба «Высоцкий» эвакуировали людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Причиной эвакуации называют неожиданное задымление. Спасатели МЧС ищут источник дыма. Совладелец высотки Андрей Гавриловский рассказал изданию, что ЧП произошло в машинном отделении лифтовой кабины, где задымилась стружка от стальных тросов. Из-за дыма сработало автоматическое оповещение МЧС.



Отметим, что сейчас к высотке стягивается пожарно-спасательная техника.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»