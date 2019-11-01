На севере Свердловской области ожидаются метели

14:30 | 6.11.2019

Фото: Катерина Якушева

На север Свердловской области надвигаются сильные метели, а на дорогах может появиться гололед. Спасатели МЧС массово рассылают SMS-предупреждения.



- По данным синоптиков, 6-7 ноября на севере и в горах Свердловской области ожидается очень сильный снег, гололед. Будьте бдительны, - написано в сообщении.



В пресс-службе МЧС посоветовали свердловчанам по возможности воздержаться от дальних поездок на автотранспорте. Также в условиях гололеда пешеходам следует быть особенно осторожными при ходьбе.



Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, на борьбу с последствиями непогоды выедут около 115 спецмашин.



При возникновении ЧС необходимо сообщить по телефонам: 101 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»