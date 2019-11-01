Новости дня
14:30 | 6.11.2019
Фото: Катерина Якушева
На севере Свердловской области ожидаются метели
- По данным синоптиков, 6-7 ноября на севере и в горах Свердловской области ожидается очень сильный снег, гололед. Будьте бдительны, - написано в сообщении.
В пресс-службе МЧС посоветовали свердловчанам по возможности воздержаться от дальних поездок на автотранспорте. Также в условиях гололеда пешеходам следует быть особенно осторожными при ходьбе.
Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, на борьбу с последствиями непогоды выедут около 115 спецмашин.
При возникновении ЧС необходимо сообщить по телефонам: 101 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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