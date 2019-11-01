В этнографическом диктанте приняли участие в два раза больше свердловчан, чем в прошлом году

14:01 | 6.11.2019

Фото: samddn.ru

В Свердловской области в традиционной международной акции «Большой этнографический диктант» 1 ноября приняли участие 4,3 тысячи уральцев. Как рассказали в департаменте информполитики региона, это более чем в два раза больше, чем в прошлом году.



Также в рамках онлайн-тестирования с 1 по 4 ноября диктант написали более чем 1,5 тысячи жителей.



Самому младшему участнику, написавшему диктант, было 9 лет, а самому старшему – 87. Средний возраст – 28 лет.



Добавим, что в России акция «Большой этнографический диктант» в этом году проводится в 4-й раз. Международный статус мероприятие носит с 2017 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»