Власти Екатеринбурга займутся реконструкцией моста через реку Ольховку

13:18 | 6.11.2019

Фото: wikimapia.org

В уральской столице реконструируют пешеходный мост через реку Ольховку и набережную, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



Теперь администрация Железнодорожного района должна будет подготовить проекты планировки и межевания территории.



Следует отметить, что в рамках реконструкции в районе исторической плотины реки власти планируют организовать пешеходные и велодорожки, наружное освещение, архитектурную подсветку, тематические зоны отдыха и общественное пространство.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»