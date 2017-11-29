Театр кукол в Екатеринбурге закроется до 2021 года

13:05 | 6.11.2019

Фото: 2pos.ru

В Екатеринбурге на два года будет закрыт Театр кукол. Как рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра, в здании до 2021 года будут проводить реконструкцию.



Планируется, что театр будет работать до конца года, а в марте переедет на площадку кинотеатра «Колизей». Подготовка к ремонту начнется уже в конце этого года.



Стоит отметить, что в 2019 году на ремонт театра будет выделено около 40 млн рублей. О том, какие средства выделят на работы в дальнейшем, пока что неизвестно.



В рамках реконструкции театра будет ремонтироваться фасад здания, также планируется заменить кресла в залах и сделать специальные подъемники для инвалидов-колясочников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»