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13:05 | 6.11.2019
Фото: 2pos.ru
Театр кукол в Екатеринбурге закроется до 2021 года
Планируется, что театр будет работать до конца года, а в марте переедет на площадку кинотеатра «Колизей». Подготовка к ремонту начнется уже в конце этого года.
Стоит отметить, что в 2019 году на ремонт театра будет выделено около 40 млн рублей. О том, какие средства выделят на работы в дальнейшем, пока что неизвестно.
В рамках реконструкции театра будет ремонтироваться фасад здания, также планируется заменить кресла в залах и сделать специальные подъемники для инвалидов-колясочников.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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