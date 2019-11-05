В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Пекин»

12:49 | 6.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице эвакуировали ТЦ «Пекин». По словам очевидцев, звук сирен встревожил посетителей настолько, что некоторые из них предположили, что в здании произошел пожар. Однако в ГУ МЧС сообщили, что администрация магазина проводит учения.



Учебную эвакуацию устроили чтобы провести всестороннюю проверку готовности ТЦ к чрезвычайным ситуациям. Как рассказали очевидцы, звук сирен они услышали около 10 часов, после чего вышли на парковку.



«Там все хорошо», - заверила начальник пресс-службы МВД Наталья Зырянова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»