В Свердловской области бизнесмена заставили демонтировать пирсы на озере

12:16 | 6.11.2019

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

В Каменском городском округе на озере Червяное бизнесмену пришлось демонтировать пирсы, которые он установил для клиентов собственной базы отдыха. На коммерсанта поступила жалоба в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, инспекторы которого выехали на место и зафиксировали нарушения.



Представители Минприроды установили, что владелец базы отдыха устроил пристань для лодок в виде пирса без оформления договора водопользования, что является нарушением Водного кодекса РФ. За самовольное занятие водного объекта ИП привлечен к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.



В настоящее время нарушение устранено, пирсы на озере Червяном демонтированы, сообщает пресс-служба Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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