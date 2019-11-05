Заброшенная больница в Зелёной Роще в Екатеринбурге стала съёмочной площадкой

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В Екатеринбурге в заброшенной больнице в Зеленой Роще режиссер фильма «Война Анны» Алексей Федорченко приступил к съемкам новой картины «Большие змеи Улли-Кале». Фильм рассказывает о непростых отношениях России и Кавказа.«Картина о том, как Россия повлияла на Кавказ, а Кавказ — на Россию. Начнем снимать здесь, а весной поедем на Кавказ. Сейчас идут павильонные съемки», — рассказывает о фильме Алексей Федорченко.«Они любят, они ненавидят, они обманывают, они хотят изменить друг друга и хотят подчинить навсегда, они убивают друг друга, они растят общих детей. Их имена – Россия и Кавказ», – написано о картине на сайте киностудии «29 февраля».Закончить съемки Федорченко планирует в конце 2020 года.Напомним, Алексей Федорченко за фильм «Война Анны» получил премию «Ника» з в номинации «Лучший российский фильм». Кроме этого, фильм был отмечен на фестивале «Кинотавр». Сейчас поклонники творчества режиссера с нетерпением ждут его новую работу. В «Больших змеях Улли-Кале» Алексей Федорченко выступил не только режиссёром, он также является автором сценария и продюсером.