В Екатеринбурге более чем на сутки закроется движение троллейбусов по перекрестку Космонавтов – Челюскинцев

11:08 | 6.11.2019

Фото: m.2gis.ru

В уральской столице закроется движение троллейбусов по перекрестку проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев с 00:30 7 ноября до 4:30 8 ноября в связи с ремонтом тепломагистрали, об этом рассказали в пресс-службе ЕМУП «Гортранс».



Уточняется, что из-за временных ограничений перестанет ходить троллейбус №17, а троллейбусы №3 и №5 изменят свой маршрут.



Так, троллейбус №3 будет идти по Крауля, Малышева, Крала Либкнехта и Свердлова до остановки «Железнодорожный вокзал», а №5 поедет от остановки «Коммунистическая» по проспекту по Космонавтов до «Метро Уралмаш».



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»