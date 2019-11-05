Из-за ДТП возле Дворца молодежи в Екатеринбурге образовалась пробка

10:14 | 6.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Московской и Пестеревского образовалась пробка из-за ДТП. Как рассказали очевидцы, трамвай врезался в «пятерку», проезжавшую перекресток.



Сейчас причины произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. На место также приехала машина скорой помощи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»