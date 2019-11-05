В Екатеринбурге детский сад закрыли на дезинфекцию

10:05 | 6.11.2019

Фото: kirovnet.ru

В уральской столице детский сад №121 на улице Братской закрыли на дезинфекцию по решению Роспотребнадзора. В учреждении временно ввели карантин.



Как рассказала мама одного из детей порталу Е1, о причинах, по которым детсад собираются дезинфицировать, родителям не сообщили. О том, когда учреждение откроют, также не сказали.



О причинах карантина не рассказала и заведующая детсада. Следует добавить, что эта информация, по словам матери одного из детей, может быть неизвестна даже воспитателям.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»