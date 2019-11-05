Баскетболисты «Урала» проиграли ЦСКА на выездном матче в Москве

09:41 | 6.11.2019

Фото: БК «Урал»

Баскетбольный клуб «Урал» проиграл команде ЦСКА-2 на матче в Москве. Это уже четвертое поражение свердловских баскетболистов в сезоне.



Изначально уральцы лидировали, первая половина матча закончилась со счетом 51:40, но после перерыва характер игры изменился, и соперники стали уверенно обыгрывать «Урал». Матч завершился со счетом 95:85.



Далее уральским баскетболистам предстоит встретиться с командой «Купол-Родники» в Ижевске 8 ноября. Стоит отметить, что ижевчане одержали победу уже в 4 матчах Суперлиги-1.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»