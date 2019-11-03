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23:02 | 5.11.2019

Фото: comelitrussia.com

В Екатеринбурге преобразится улица Татищева

Власти уральской столицы планируют продолжить обновление улицы Татищева как системообразующей городской магистрали, связывающей Верх-Исетский район с центром города. Преображение улицы в горадминистрации обсуждали сегодня во время заседания совета по развитию рекреационных и общественных пространств города.

Речь идет об участке Татищева от Красноуральской до Лоцмановых. В рамках проекта реконструкции улицы, который представлял совету директор ООО «Проект Урал.ру» Антон Гилев, в перспективе на территории должны появиться новые пешеходные и велосипедные дорожки, при этом тротуары и проезжая часть будут разделены полосами озеленения.

Кроме того, на территории появятся зоны отдыха и удобные развороты для автотранспорта и автопарковки возле магазинов и ресторанов. Всю пешеходную часть планируется адаптировать для передвижения малоподвижных групп населения. Также, по словам Гилева, на участке появится новый сквер.

Следует отметить, что масштабная реконструкция одного из участков улицы Татищева началась еще весной 2015 года, в рамках подготовки к ЧМ по футболу. После этого обновленную улицу соединили с проспектом Ленина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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