Школьники из гимназии №9 Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе сочинений

21:13 | 5.11.2019

Фото: организаторы Всероссийского конкурса сочинений

Ученики гимназии №9 Екатеринбурга Виктория Митько и Борис Можаев стали абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений. Как рассказали в администрации города, ребят чествовали в Общественной палате России.



Подведение итогов конкурса прошло 1 ноября. Всего в конкурсе приняли участие авторы 366 творческих работ. Конкурсанты были представителями 4-11-х классов разных школ и студенты средних профорганизаций.



В церемонии подведения итогов участвовали авторы 100 лучших сочинений.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»