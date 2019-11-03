Новости дня
20:03 | 5.11.2019
Фото: mur.tv
В Свердловской области малолетний мальчик утонул в пруду
По предварительным данным, мальчик 2012 года рождения гулял вместе с другом по люду Красногвардейского пруда. Внезапно мальчик провалился под лед и начал тонуть, а его друг побежал просить помощи. Тонувшего ребенка пытался спасти один мужчина, но у него не вышло. Тело мальчика из пруда вытаскивали водолазы.
По итогам проверки сотрудники СКР примут процессуальное решение. Кроме того, следователи напомнили региона, что хождение по неокрепшему люду представляет собой большую опасность.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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