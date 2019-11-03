В чемпионате Европы по самбо в 2020 году в Екатеринбурге примут участие более 500 спортсменов

19:33 | 5.11.2019

Фото: живуспортом.рф

Более 500 спортсменов из 37 стран примут участие в чемпионате Европы по самбо, который состоится в уральской столице в мае 2020 года, об этом рассказали в администрации города Екатеринбурга.



Как рассказали на оргкомитете по подготовке и проведению первенства, для координации участников чемпионата привлекут 150 волонтеров. Также на совещании обсудили безопасность и медсопровождение участников.



Добавим, соревнования пройдут в уральской столице с 21 по 25 мая 2020 года.















Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»