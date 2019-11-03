В Екатеринбурге предстал перед судом участник конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»

17:39 | 5.11.2019

Фото: Группа ресторана «Grand Урюк» в соцсети «ВКонтакте»

Обвиняемый по делу о стрельбе в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» 16 августа 2018 года Микаил Белхароев (среди своего окружения более известный как Мики), предстал перед судом. Правда, речь пока идет о других фактах, которые стали известны силовикам.



В частности, Октябрьским районным судом Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении Белхароева, который обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.



Ему инкриминируется пп. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»), пп. «г», «д» ч.2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»), пп. «а», «в» ч.2 ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Самое серьезное преступление, по которому обвиняется Белхароев – по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере»). Оно предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.



Напомним, что стрельба в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» произошла в ночь с 16 на 17 августа 2018 года. Одним из зачинщиков конфликта являлся Магомед Беков, осужденный за покушение на участие в массовых беспорядках в поселке Сагра. Он был задержан, и 20 августа арестован.



Белхароев был задержан лишь спустя месяц, 27 сентября, в центре Уфы оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками ОБОП УУР свердловского ГУ МВД. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка»).

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